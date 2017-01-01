Роман Залесинский вновь не выступил перед депутатами гордумы

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня на пленарном заседании Пермской гордумы должно было состояния рассмотрение доклада пермских властей о будущем транспортной отрасли Перми. Ожидалось, что с докладом о ситуации в отрасли выступит руководитель департамента дорог и транспорта Роман Залесинский.

Однако незадолго до начала заседания от главы Перми Дмитрия Самойлова поступило предложение перенести доклад. Сообщивший об этом коллегам спикер думы Юрий Уткин в качестве причины назвал неготовность властей региона предоставить новую концепцию развития транспорта. При этом он выразил озабоченность сложившейся ситуацией и назвал происходящие события «кризисом» исполнительной власти. Несмотря на это, он предложил рассмотреть вопрос в апреле.

Ряд депутатов также выступили с критикой в адрес городских чиновников. В частности, заместитель спикера Дмитрий Малютин заявил, что ситуация в отрасли требует глобальной перезагрузки. Учитывая отсутствие доклада Залесинского, он предложи ввести в курс дела Людмилу Гаджиеву, курирующую транспортный блок администрации, а также призвал к кадровым решениям.

Выступавший позднее депутат Александр Филиппов назвал сложившуюся ситуацию «возмутительной». Однако согласился с тем, что вопрос нужно перенести. Романа Залесинского в отрасли он назвал человеком случайным.