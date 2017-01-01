Зона заражения Депутаты готовят инфекционную больницу №1 к переезду за Каму

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Фото: Yandex.ru

Сегодня, 22 января, в ходе пленарного заседания депутаты Пермской городской думы проголосовали за смену зонирования четырёх участков по адресу ул. Калинина, 84а. Территория площадью 39,1 га сменит зонирование с лесопарковой территории на промышленно-торговую (29,1 га) и общественно-деловую (10 га).

На последнем участке власти анонсировали строительство корпусов Пермской инфекционной больницы №1. Сейчас она находится в центре города, на ул. Пушкина.

Примечательно, что сама больница будет расположена на участке площадью 10 га. Что будет на остальных 29,1 га — неизвестно. Городские власти лишь утверждают, что они будут отданы под инвестпроекты. Заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев в очередной раз не смог ответить на вопрос.

От отметил, что по поводу смены зонирования в ноябре прошлого года прошли публичные слушания, на которых, правда, не было слушателей. Но формально они признаны состоявшимися.

Этот факт также вызвал недовольство депутатов. Часть из них, например Наталья Рослякова, Вероника Куликова и Вячеслав Григорьев заявили, что «вообще ничего не знали о факте проведения публичных слушаний». А Александр Филиппов назвал такие слушания «сообразили на троих».

Напомним, 16 января вопрос о переезде больницы рассматривался на думском комитете по вопросам градостроительства, планирования и развития территории.

На нём начальник управления внешнего благоустройства горадминистрации Анатолий Дашкевич сообщил, что часть освободившегося участка на ул. Пушкина будет отдано под реконструкцию ул. Революции и рыночной площади. При этом от депутатов поступило замечание, что для этих целей потребуется не вся территория больницы. Уточнить, как и под какие цели будут использовать оставшуюся часть освободившегося участка, Анатолий Дашкевич тоже не смог.

Переезд больницы намечен на 2021 год. Причина — неудовлетворительное состояние нынешних корпусов.

Впервые о переносе больницы было объявлено ещё в 2008 году. Но по первоначальному плану она должна была переехать в микрорайон Нагорный. В июне 2018 года было объявлено, что больница переедет в Кировский район. Общая площадь будущей инфекционной больницы составит 35—40 тыс. кв. м. Там предполагается строительство трёх корпусов на 300 мест за счёт краевого бюджета.

Также как и строительство дорожной сети. По мнению депутатов при переезде больницы необходимо будет реконструировать ближайший дорожный участок, т. к. сейчас там в часы пик фиксируются заторы, а при появлении больницы транспортная ситуация может стать ещё хуже.