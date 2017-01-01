Первый пермский аквапарк может появиться рядом с новым зоопарком

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Городские власти рассматривают возможность строительства первого в городе аквапарка в районе строящегося зоопарка в Индустриальном районе. Об этом 22 января на пленарном заседании Гордумы заявил первый заместитель главы администрации города Виктор Агеев.

«К сожалению, потенциальные инвесторы не рассматривают предложенную площадку на ул. Щербакова. Мы рассматриваем возможность строительства аквапарка в районе зоопарка, чтобы получился «развлекательный кластер», сообщил чиновник.

Напомним, специально под аквапарк был выделен участок на ул. Щербакова площадью 6 га. На него установлена территориальная зона спецпарков. Городские власти пока не имеют понимания что будет с участком, если под него так и не будет найден инвестор.