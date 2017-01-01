Заседания Пермской гордумы на два месяца перенесут в другое здание

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Фото: Константин Долгановский

С 23 января актовый зал Пермской городской думы закрывается на реконструкцию. Об этом на пленарном заседании сегодня заявил председатель городского парламента Юрий Уткин.

По его словам, в актовом зале, где проходят пленарные заседания, будет заменена система голосования на более современную, а также произойдёт общий ремонт зала. Все работы должны завершиться в апреле.

Два следующих пленарных заседания состоятся в актовом зале городской библиотеки им. Пушкина (ул. Петропавловская, 25).