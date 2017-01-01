В Перми работник сотового оператора незаконно просматривал переговоры своих знакомых

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Фото: Константин Долгановский

В следственном отделе по Дзержинскому району Перми СУ СК РФ по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего бывшего специалиста компании-оператора сотовой связи. Он обвиняется в совершении двух эпизодов преступления, по ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки и телефонных переговоров), сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, с ноября 2017 года по январь 2018 года обвиняемый, используя специализированное программное обеспечение, из личной заинтересованности неоднократно просматривал сведения о телефонных переговорах своих знакомых. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю.

С работы сотрудника уволили по отрицательным мотивам.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.