Выставку «Образование и карьера» посетили порядка 57 тыс. человек

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Власти Прикамья подвели итоги завершившейся выставки-форума «Образование и карьера — 2019». За четыре дня работы выставочный центр «Пермская ярмарка» посетили почти 57 тыс. человек, из которых 5 тыс. — школьники.

В рамках выставки-форума прошло 190 мероприятий. Одним из ключевых событий форума стало пленарное заседание «Выпускник-2023: шансы на успех». На нём представители краевых и городских властей, представители науки, эксперты системы образования и потенциальные работодатели обсудили, какими навыками должен будет обладать выпускник вуза в 2023 году.

Как отметил руководитель проекта «Атлас новых профессий», ведущий образовательных программ (МШУ «СКОЛКОВО», Агентство стратегических инициатив) Дмитрий Судаков, люди не привыкли думать на отдалённую перспективу.

«Последние три-четыре года люди массово начали говорить об отдалённом будущем: о профессиях в частности. И сейчас, понимая, что 2030 год наступит очень быстро, люди стали думать, что им будет полезным в этом будущем, какие навыки позволят им комфортно существовать в мире высоких технологий», — подчеркнул в своём выступлении Дмитрий Судаков.

Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края:

— Постоянно развивающиеся мир предъявляет к человеку всё больше требований. Именно поэтому необходимо принять как должное практику непрерывного образования и быть готовым к тому, что за жизнь придётся сменить даже восемь профессий! Ведь в условиях постоянной конкуренции в результате выигрывает тот, кто умеет учиться, переучиваться и применять полученные знания на практике.

Также министр отметила, что нужно отходить от привычного и стандартного профориентирования ребят и деления на гуманитариев и технарей.

«Мы сейчас не говорим о каком-то далёком будущем, уже сейчас ценятся люди с развитыми навыками во всех областях: от программирования до написания текстов. Специалист, который хочет быть успешным сегодня, не должен останавливаться на достигнутом ни на секунду! Этому сейчас нужно учить наших детей», — подытожила министр.

Кроме того, в ходе обсуждения участники пленарного заседания также акцентировали внимание на том, что работодатели редко могут сформулировать запрос на кадры в перспективе на пять-шесть лет. Поэтому важно, чтобы как выпускники вузов, так и уже работающие специалисты были готовы продолжать обучение.

Образование, в свою очередь, должно переориентироваться на переобучение специалистов в коротких циклах, так как одним из важных навыков будущего станет социальное благополучие и умение быстро адаптироваться к изменяющейся среде.



