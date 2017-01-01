Долететь из Перми в Пекин теперь можно гораздо быстрее

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Фото: Константин Долгановский

В этом году у пермяков появилась возможность долететь из международного аэропорта Пермь в Пекин. Авиамаршрут предполагает одну пересадку в Новосибирске. Ранее возможность долететь до столицы Китая была только через Москву.

Экономия времени при перелёте через Новосибирск составит почти 2,5 часа. Время в пути составит 9 часов 20 минут, из которых 2 часа 20 минут займёт пересадка. При этом минимальное время в пути через столицу составляет 11 часов 40 минут.

Вылеты в Новосибирск из пермского аэропорта осуществляются в 16:50 по пермскому времени три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Важно отметить, что рейс из Перми до Новосибирска — один из девяти рейсов, которые просубсидирует Росавиация в этом году.

Напомним, в 2018 году правительством Пермского края были заключены договоры на оказание услуг по перевозке пассажиров между субъектами Российской Федерации по семи маршрутам: Пермь — Казань, Пермь — Самара, Пермь — Краснодар, Пермь — Нижний Новгород, Пермь — Новосибирск, Пермь — Когалым, Пермь — Калининград.

На 2019 год субсидии на осуществление перевозок воздушным транспортом в бюджете Пермского края запланированы на уровне 2018 года — 87,6 млн руб.

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