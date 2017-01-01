Глава Перми поручил разобраться в обстоятельствах ДТП с автобусами, в результате которого погибла женщина

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Департамент дорог и транспорта администрации Перми проводит проверку по факту ДТП с двумя маршрутными автобусами, в результате которого погибла женщина.

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, 21 января, в 16:45 в районе остановки «Центральный рынок». По предварительной информации, автобус маршрута №1, двигавшийся по ул. Пушкина в направлении ул. Борчанинова, не предоставил преимущество пешеходу-женщине, сбив её. При этом, пытаясь уйти от столкновения, маршрутка въехала в автобус маршрута №8, а женщина оказалась зажатой между двумя транспортными средствами.

Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил своему заместителю Людмиле Гаджиевой разобраться со всеми обстоятельствами дорожного происшествия и доложить ему о результатах.