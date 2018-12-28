Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 22 января

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По тарифам рассчитайсь. Сколько будут платить за вывоз мусора юридические лица в Прикамье.

Дмитрий Красильников: Когда нет доверия — не будет и результата. Председатель Общественной палаты Пермского края — о взаимодействии с властью и лоббировании интересов общества.

И с полей доносится печаль. Сельхозпроизводители Прикамья назвали главные проблемы отрасли в регионе.

«На федеральном уровне это не понять». Максим Решетников рассказал федеральным чиновникам о проблемах регионов при реализации нацпроектов.

Коллекторы взялись за микрозаймы. Рынок профессионального взыскания растёт за счёт микрофинансовых долгов.

Земля преткновения. Жильцы дома на ул. Макаренко, 18 вступили в открытую конфронтацию с пермским застройщиком из-за земли, которой пользовались.

Колонизировать будущее. Какими навыками должен обладать человек, чтобы быть успешным через пять лет.

Культура в аренду и забота о дорогах. Какие вопросы рассмотрят депутаты краевого парламента на январской «пленарке».

Строительный пресс. Защита дольщиков обернётся для пермяков дополнительным повышением цены за квадратный метр.

Два итоговых тома. В 2018 году в Перми вышли книги, каждая из которых так или иначе подводит итоги какого-то этапа в работе важного культурного учреждения — музея или архива.

Твёрдость и зыбкость. В галерее «Уникум» открылась выставка акварелей Ивана Борисова.

Восток — дело тонкое. В этом убедится каждый, кто увидит ледяные скульптуры на эспланаде.

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