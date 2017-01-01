Пермский депутат просит списать долги жителей Пермского края перед «Газпромом»

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Александр Григоренко

Фото: Facebook

Депутат краевого парламента Александр Григоренко обратился в прокуратуру Пермского края с запросом о списании долгов, накопленных населением перед компанией ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». Запрос парламентарий направил 21 января на имя прокуратура края Андрея Юмшанова, о чём Александр Григоренко сообщил на своей страничке в Instagram.

Александр Григоренко, депутат Законодательного собрания Пермского края:

— Последовал примеру коллег из других регионов и направил запрос в региональную прокуратуру по поводу возможного списания долгов за газ для населения Пермского края. И дело тут даже не в том, что есть юридические основания для такого списания. Просто мы живём в стране, где по Конституции все регионы равны и не важно, где они находятся — на Кавказе или на Урале. И когда прокуратура Чеченской Республики принимает решение о прощении долгов за газ для жителей этого региона Российской Федерации, то возникает закономерный вопрос: почему Чечене можно, а Пермскому краю нельзя?

По словам парламентария, задолженность за потреблённый газ перед ресурсоснабжающей организацией на 1 декабря 2018 года превышает 3 млрд руб., что сказывается на уровне социальной напряжённости в обществе.

Отметим, 16 января 2019 года прокуратура Чеченской Республики опубликовала постановление о списании невозвратных долгов в сумме, превышающей 9 млрд руб., накопленных населением республики перед ООО «Газпром межрегионгаз Грозный». После этого сразу несколько депутатов из разных регионов России (в частности, Смоленской, Красноярской областей и Чувашии) обратились в надзорный орган своего региона, попросив прокуратуру списать долги перед газовиками. В пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» не стали комментировать данную информацию.