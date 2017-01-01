Более 68% предприятий Прикамья закончили год с прибылью

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Согласно данным Пермьстата, за период с января по ноябрь 2018 года 68,8% предприятий края сработали с прибылью. Её объем за этот период составил 210,3 млрд руб. Это на 8,2% больше, чем за январь — ноябрь 2017 года.

За 11 месяцев 2018 года сумма убытка нерентабельных организаций края увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 35,7% и составила 21,0 млрд руб.