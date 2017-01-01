Ключевой свидетель по делу Павла Ляха снова не явился в суд Экс-замминистра спорта Руслан Садченко не отвечал на звонки. В следующий раз его могут доставить на заседание принудительно

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Павел Лях

Фото: Виталий Кокшаров

Сегодня суд должен был заслушать одного из ключевых свидетелей по уголовному делу — бывшего заместителя министра физической культуры и спорта Пермского края Павла Ляха Руслана Садченко. Однако на заседание Садченко не явился. Кроме того, не отвечал на звонки из суда.

Таким образом, Руслан Садченко уже второй раз проигнорировал судебное заседание, куда был вызван в качестве свидетеля. Гособвинение допускает, что на ближайшее заседание он может быть доставлен принудительно.



Напомним, Павла Ляха обвиняют в злоупотреблении полномочиями при подписании акта выполненных работ по реконструкции пермского стадиона «Динамо» в 2015 году. Уголовное дело возбудили в 2016 году после проверки Контрольно-счётной палатой. Её результаты показали, что работы по реконструкции стадиона были выполнены на 45,5 млн руб., тогда как их реальная сумма составляла 13,8 млн руб. Сначала Павла Ляха задержали, но впоследствии меру пресечения заменили на домашний арест, а после — на подписку о невыезде.

По эпизоду со стадионом, но по отдельному делу проходят ещё трое обвиняемых — бывший заместитель Павла Ляха Руслан Садченко, а также предприниматели Дмитрий Перфильев и Александр Тархов. Первый возглавлял ООО «Технологии и строительство» — фирму-подрядчика работ по стадиону. Второй — руководил ООО «А-Старт», которое поставляло щебень и песок для работ по реконструкции объекта.

Ещё один эпизод по превышению полномочий связан с выделением средств на проведение спортивных сборов на чайковской базе «Раздолье». Организацией сбора занималась коммерческая организация. По версии следствия, база не была включена в реестр минспорта, значит, никаких официальных сборов там проводить было нельзя.

На судебном процессе в качестве свидетеля в октябре прошлого года был допрошен и председатель Контрольно-счётной палаты Пермского края Геннадий Тушнолобов, бывший в период исполнения Ляхом своих обязанностей премьер-министром краевого правительства. Он тоже подтвердил, что знал о дефектах при реконструкторских работах на стадионе, но сообщил, что при тех погодных условиях (это был декабрь, — ред.) не считает их критическими.

В январе в качестве свидетеля была допрошена первый заместитель председателя правительства Пермского края Ольга Антипина. В период работы Павла Ляха она занимала должность министра финансов. На суде она сообщила, что проверка минфина выявляла нарушения при реконструкции «Динамо», но деталей она уже не помнит.