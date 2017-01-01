В Крещенскую ночь в купели окунулись 3,8 тыс. пермяков

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Фото: Константин Долгановский

Как отметили в городском департаменте общественной безопасности, в специально оборудованных местах традиционный обряд прошёл спокойно, происшествий не зафиксировано.

В ночь с 18 на 19 января в честь праздника Крещение Господне пермяки по желанию смогли окунуться в купелях. Для обеспечения порядка и безопасности в специально оборудованных местах дежурили спасатели Пермской городской службы спасения. Всего на территории Перми городскими властями было организовано три купели.

По данным специальных служб, за ночь крещенских купаний дежурившими бригадами не было зафиксировано никаких происшествий, помощь спасателей и врачей никому из купающихся не понадобилась. Всего в Верхней Курье, на городском пляже и на территории монастыря на Бахаревке в купели окунулись порядка 3,8 тыс. горожан, часть пермяков окунулись в купели, находящиеся на территории Пермского района.

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