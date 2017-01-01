В Перми определили победителей Кубка России по ледовой скульптуре

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В субботу, 19 января, в Перми состоялась церемония награждения победителей 6-го открытого конкурса «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». В этом году наградами жюри отметило работы скульпторов из Рязани, Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Якутска и Малайзии. С 20 января все желающие могут посмотреть работы скульпторов в ледовом городке «Ветер с Востока».

Обладателями наград 6-го открытого конкурса «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» стали:

1-е место — «Один взмах мяча», Юрий и Владимир Мистрюковы (Рязань, Россия);

2-е место — «Ледяной театр», Иван Зверев и Вадим Пархоменко (Санкт-Петербург, Россия);

3-е место — «Токио — технологии и традиции», Андрей и Николай Кокорины (Екатеринбург, Россия);

приз главы города Перми — «Хранитель», Пётр и Роман Петуховы (Якутск, Россия);

приз Никлая Полукарова — «Гиганты сумо», Наталья и Арсений Белобородовы (Пермь — Москва, Россия);

спецприз жюри — «Могущество Гуань Инь», Йонг Чонг Минг и Ридван Бин Херман (Малайзия).

В состав жюри Кубка также вошли председатель совета Фонда скульпторов России «Единение», автор идеи отрытого конкурса «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» Алексей Тютнев, директор департамента культуры города Елгавы, автор идеи и директор Международного фестиваля ледовой скульптуры и Международного фестиваля скульптуры из песка в Елгаве (Латвия), участник и призёр фестивалей по снежной и ледовой скульптуре Минтаутс Бушкевичс, художественный руководитель ДК им. Солдатова, заслуженный работник культуры РФ Любовь Фёдорова. Члены жюри провели на площадке более двух часов, оценив как уровень художественной задумки авторов, так и технику работы со льдом.

«Принцип оценки работ очень простой: у жюри есть три основных критерия и пятибалльная система оценки. Есть общая тема — «Японские мотивы», мы оцениваем уровень раскрытия этой темы, сами скульптуры, а также уровень использования льда как уникального материала. Судить было очень сложно, поскольку в этом году общий уровень работ очень высок», — рассказал председатель жюри, художник Юрий Лапшин.

С 20 января в пространстве ледового городка «Ветер с Востока» на площади у Театра-Театра начнёт работу галерея ледовой скульптуры «Зимний вернисаж». Зрители смогут рассмотреть скульптуры, созданные авторами Кубка России, вблизи, а также выбрать своего победителя и поделиться своим выбором в сети с помощью хэштега #ЗимнийВернисаж .

Организаторы и учредители конкурса: администрация города Перми и Фонд скульпторов России «Единение». Кубок России «Зимний вернисаж» проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, министерства культуры Пермского края и департамента культуры и молодёжной политики администрации города Перми в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».

Источник — пресс-служба администрации губернатора