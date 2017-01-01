В Прикамье запустят конкурс идей для высокотехнологичных предприятий i-cube

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В пятницу, 18 января, в рамках XXI межрегиональной выставки-форума «Образование и карьера» состоялась презентация конкурса идей и решений для высокотехнологичных предприятий i-cube. Idea. innovation. integration. Одним из спикеров на презентации стал губернатор Пермского края Максим Решетников.

Александр Алексеев, кандидат экономических наук, координатор проекта от ПГИПУ:

— Задача конкурса — быстро находить решения для конкретных компаний-заказчиков, — пояснил он. — Для заказчиков этот конкурс — возможность быстро найти готовые решения, внедрить их без существенных доработок и быстро подобрать проектную команду.

Председатель Совета молодых учёных и специалистов Пермского края Александр Николаев отметил, что ключевая роль в конкурсе i-cube отводится высокотехнологичным предприятиям, которые презентуют участникам конкурса свою долгосрочную стратегию развития. Компании-участники помогают найти идеи и решения для пилотного внедрения в производство и экосистему компании. Участники конкурса должны будут адаптировать свои изобретения и решения под потребности конкретной компании с перспективой создания совместного спутникового предприятия.

По словам главы региона, подобные проекты востребованы в регионе, они направлены на решение сразу нескольких задач: раскрытие потенциала молодёжи, создание высокотехнологичных продуктов, «прокачку» бизнеса, а в конечном итоге — развитие всего региона. При этом в Пермском крае активно развиваются подобные проекты, направленные на реализацию стартапов.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Этот проект идёт с другой стороны. Конкретное предприятие выходит с конкретными задачами, запросами, проблемами, иногда неочевидными, но необходимыми для их стратегического развития. Разработчики получают уже готовых заказчиков с конкретными целями. Компании-заказчики получают готовые решения, которые можно быстро адаптировать и внедрить. Конечно, главный сейчас вопрос — с какими потребностями будут приходить в этот проект предприятия, какие запросы озвучат они. Именно от этого будет зависеть формат проведения конкурса. Мы, со своей стороны, готовы оказать поддержку, в том числе консультативную.

Организатором конкурса i-cube выступают Пермский национальный исследовательский политехнический университет, технопарк «Пермь» и Совет молодых учёных Пермского края при министерстве образования и науки Пермского края.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края