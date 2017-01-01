Анатолий Маховиков: «Я вижу свою основную задачу в выстраивании диалога между властью и бизнесом» Губернатор внёс в ЗС кандидатуру Анатолия Маховикова для утверждения в качестве нового бизнес-омбудсмена Прикамья

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Анатолий Маховиков

Фото: Константин Долгановский

Как сообщил «Новому компаньону» представитель губернатора в Заксобрании Анатолий Маховиков, сегодня, 18 января, Максим Решетников внёс его кандидатуру на утверждение Законодательному собранию в качестве нового уполномоченного по правам предпринимателей в Пермском крае. Решение о том, когда депутаты краевого парламента рассмотрят этот вопрос (на январском или февральском пленарном заседании), примут на Консультативном совете Законодательного собрания 21 января.

Анатолий Маховиков, представитель губернатора в Заксобрании Пермского края:

— Должность уполномоченного по правам предпринимателей мне интересна, так как я могу быть полезным и власти, и бизнесу. Я больше 12 лет проработал в органах власти, а также прекрасно понимаю проблемы предпринимателей, так как достаточно много и эффективно занимался бизнесом — тоже порядка 12 лет. Самым главным достижением в своей предпринимательской деятельности я считаю организацию ипотечного кредитования на территории Пермского края. Также в своё время, будучи первым заместителем главы администрации Перми, я курировал вопросы, связанные с развитием предпринимательства, и в частности, организовал форум «Дни пермского бизнеса».

Анатолий Маховиков определил для себя две основные задачи, которые собирается выполнять в качестве нового бизнес-омбудсмена. Во-первых, это организация работы муниципальных властей с предпринимателями. «Насколько мне известно, основные нарушения идут по уровню муниципалитетов. Если в Перми есть Торгово-промышленная палата, общественные организации и разные площадки для обсуждения каких-либо вопросов, связанных с предпринимательством, то в муниципальных образованиях, кроме города Перми, с этим всё сложно», — пояснил представитель губернатора в Заксобрании.

Вторая задача — это выстраивание диалога между предпринимательским сообществом и властью. По словам Анатолия Маховикова, зачастую каждая сторона интерпретирует те или иные изменения по-разному. И поэтому очень важно искать компромисс и находить решения, которые бы устраивали и власть, и предпринимательство.

Анатолий Маховиков, представитель губернатора в Заксобрании Пермского края:

— Подводя итог своей работы в Законодательном собрании, хотел бы выразить большую благодарность Валерию Сухих и депутатам Законодательного собрания за конструктивную работу в течение этих двух лет. Надеюсь, что я смогу оправдать оказанное со стороны губернатора доверие по выстраиванию отношений между властью и бизнесом.

Напомним, срок полномочий действующего бизнес-омбудсмена Вячеслава Белова истекает уже 19 февраля. О том, что Анатолий Маховиков может стать новым бизнес-омбудсменом Пермского края, стало известно в конце декабря. И вчера, 17 января, уполномоченный при Президенте России по правам предпринимателей Борис Титов согласовал кандидатуру Анатолия Маховикова на должность бизнес-омбудсмена Пермского края.