В горевшем бизнес-центре Перми почти шесть лет не проводилось проверок на пожарную безопасность

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Сегодня ГУ МЧС России по Пермскому краю провело брифинг по пожару, произошедшему 17 января в бывшем здании ВКИУ по адресу Монастырская, 12а.

Спасатели рассказали, что в здании почти шесть лет не проводилось проверок по исполнению требований противопожарной безопасности. Последняя проверка прошла весной 2013 года. В её результате были выявлены нарушения.

Как пояснил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю Андрей Пагин, заключение после той проверки действовало три года, (2013—2016 гг). В этот период контрольно-надзорные органы не могли проводить в здании новые проверки. После 2016 года случились «надзорные каникулы», в период которых здание также не проверялось.

До пожара плановая проверка здания была намечена на сентябрь 2019 года.

Напомним, пожар начался в бывшем здании ВКИУ около 14:00. В тушении были задействованы восемь единиц техники и 24 человека личного состава. В результате около 15:00 пожар удалось ликвидировать. По предварительной версии, причиной возгорания послужило нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

В результате пострадали 14 человек, шестеро госпитализированы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 2019 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности).