Борис Титов согласовал кандидатуру Анатолия Маховикова на должность бизнес-омбудсмена Соответствующий документ поступил в администрацию губернатора

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Анатолий Маховиков

Фото: Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону, кандидатура полномочного представителя губернатора в Законодательном собрании Пермского края Анатолия Маховикова согласована с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым для назначения на аналогичную должность в регионе. Вчера в администрацию губернатора было направлено соответствующее письмо. По информации «Коммерсанта-Прикамье», вчера, 17 января, Маховиков встречался с Титовым.

Напомним, о том, что Анатолий Маховиков может покинуть администрацию губернатора, стало известно в конце декабря. Тогда же «Новый компаньон» писал, что он займёт пост уполномоченного по правам предпринимателей в Пермском крае. Срок полномочий действующего бизнес-омбудсмена истекает 19 февраля, он работает на этой должности с 2014 года. По закону кандидатуру на этот пост должен внести в Законодательное собрание губернатор Пермского края.