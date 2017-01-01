Памяти Виктора Мельника Ушёл из жизни замечательный человек и художник, председатель Пермского отделения Союза фотохудожников России Виктор Мельник

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Виктор родился в Гремячинске в 1959 году. Окончил физический факультет Пермского университета. Член Союза фотохудожников России c 2004 года. Путешественник.

Его фотографии пейзажей Пермского края, Северного и Полярного Урала, Байкала, Соловков, Тянь-Шаня, Алтая и Камчатки можно увидеть в книгах, альбомах и на многочисленных выставках, проходивших в Перми, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Гренобле (Франция) и других городах.

Под руководством Виктора Мельника пермскими фотохудожниками организованы и успешно осуществлены международные фотобиеннале в Перми с участием французских фотографов:

— «Цивилизация. Мир без войны»;

— «Провинция. Притяжение души»;

— «Чувствительные прогулки по Перми и Греноблю».

Виктор Мельник участвовал в подготовке и проведении пермских фестивалей KAMWA и «Живая Пермь», поэтического фестиваля «Компрос» и многих других.

В памяти друзей и коллег он навсегда останется скромным и очень отзывчивым человеком, настоящим художником, замечательным другом.

Прощание с Виктором Мельником состоится в субботу, 19 января, в Арт-резиденции (Монастырская, 95а), с 11:00 до 12:00.

Похороны пройдут на Северном кладбище в Почётном квартале.

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