«Объёмы расселения аварийного жилья в Прикамье существенно вырастут», — минстрой

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщили в министерстве строительства и архитектуры Пермского края, благодаря федеральным средствам в 2019 году в регионе существенно возрастут объёмы расселения аварийного жилья. Средства заложены в федеральном бюджете на реализацию национального проекта «Жильё и городская среда».

Соответствующая региональная адресная программа будет разработана и утверждена в первом квартале 2019 года. В программу будут включены все аварийные дома, признанные таковыми по состоянию на 1 января 2017 года. Срок реализации программы — 2019 — 1 сентября 2025 года.

В 2018 году в рамках региональной адресной программы и мероприятий по предотвращению чрезвычайных обстоятельств в Пермском крае было ликвидировано более 20 тыс. кв. м аварийного жилья. В благоустроенное жильё переселены 1586 человек.

Участие в программе в 2018 году приняли 9 муниципальных образований: Пермь, Кунгур, Губаха, Соликамск, Лысьва, Чернушинское, Оверятское и Верещагинское городские поселения, Кондратовское сельское поселение.

«Те задачи, которые мы ставили перед собой на 2018 год в рамках расселения, в настоящий момент выполнены на 100%. Сегодня мы продолжаем работу», — отмечает заместитель министра строительства — начальник управления жилищной политики Фаина Минх.