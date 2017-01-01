В Перми проходит форум «Образование и карьера — 2019» В первый день работы его посетили свыше 13 тыс. человек

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Фото: Министерство образования Пермского края

В Перми проходит выставка-форум «Образование и карьера» — одно из ключевых мероприятий года в области профопределения и предоставления образовательных услуг. Как сообщили организаторы форума, в первый день работы его посетили свыше 13 тыс. человек.

Выставка-форум «Образование и карьера — 2019» стала 21-м межрегиональным мероприятием для учащихся Пермского края и соседних регионов.

В течение четырёх дней школьники, абитуриенты и их родители знакомятся с программами вузов, колледжей, техникумов, профессиональных лицеев и училищ из разных городов России, могут пройти профориентирование, посетить мастер-классы, поучаствовать в квестах и играх. Свои вакансии на выставке представляют 11 предприятий-работодателей и представители службы занятости.

Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края:

— Если первые выставки представляли собой мероприятия по сбору флаеров с информацией о факультетах, то сейчас ребят сразу же вовлекают в профессию, показывают изобретения, представляют интерактивные макеты и технические разработки. Особенность выставки этого года в том, что 90% деловой программы посвящено цифровизации образования. Мы ожидаем много дискуссий о профессиях, которые будут востребованы через 10 лет. Форум посвящён не сегодняшнему и не завтрашнему дню, а отдалённому будущему, к которому надо готовиться уже сейчас.

В приветственном слове председатель совета ректоров вузов Пермского края, ректор ПГНИУ Игорь Макарихин отметил, что наша система высшего образования даёт возможность получить образование любого уровня: это и бакалавриат, и специалитет, магистратура или аспирантура — абитуриенты могут выбрать всё, что необходимо.

Игорь Макарихин, ректор ПГНИУ:

— Особой гордостью я считаю высокий уровень трудоустройства выпускников после окончания наших вузов. Мы не уступаем, а порой выигрываем у столичных вузов по доле выпускников, которые после обучения устраиваются работать по профессии с достойной зарплатой. Признаком того, что образование в Пермском крае находится на высоком уровне, является значительный и всевозрастающий отряд иностранных студентов. А вы понимаете, что граждане других стран будут приезжать к нам в Пермский край, только если у нас будет качественное и достаточно доступное высшее образование. Всё это говорит о том, что система образования нашего края развивается правильно. Я призываю всех, и особенно ребят, которые сегодня пришли сюда, чтобы определиться с выбором, сделать его в пользу Пермского края.

По словам директора выставочного центра Сергея Климова, организаторы стремятся к тому, чтобы выставка каждый год развивалась, чтобы её посетители «чувствовали отношение времени». Гостей выставки также ждёт обширная развлекательная программа.

Они могут поучаствовать в череде мастер-классов, среди которых 3D-моделирование, робототехника, создание музыкальных видеоклипов и мультфильмов, мобильная фотография, виртуальная реальность и другие. Также на главной сцене пройдёт музыкальный спектакль «Маленький принц», выступят театр моды, духовой оркестр, группы черлидинга, каратисты, пройдут мастер-классы по основам социальных парных танцев.

Выставка-форум проходит до 20 января в выставочном центре «Пермская ярмарка», вход свободный.

Подробнее ознакомиться с программой выставки, режимом работы можно здесь.