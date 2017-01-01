За год трафик в смартфонах пермяков вырос в три раза

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Вслед за «умным» трамваем в Перми появился первый «лежачий» светофор, и всё — для смартфонозависимых. Эксперты телекома прогнозируют внедрение в регионе и других изобретений. Причина — в интернетизации населения. По статистике «МегаФона», на одного пермяка уже приходится свыше 117 интернет-сессий в день.

За год в регионе стало на 50% больше цифровых абонентов, а трафик в смартфонах пермяков вырос в три раза. Теперь каждый второй абонент «МегаФона» имеет гаджет с высокоскоростным 4G-интернетом. Среднесуточныйтрафик такого пермяка составляет 350 МБ. Этого хватит на 50 часов разговора в Viber, 40 часов непрерывного просмотра сторис в Instagram или 6 часов онлайн-прослушивания музыки.

Пользователи выбирают 4G за комфорт при загрузке «тяжёлого» контента. При рабочей нагрузке на сеть средняя скорость мобильного интернета составляет 20—30 Мбит/с — этого достаточно для серфинга в сети, просмотра онлайн-видео и скачивания больших файлов.

«Если год назад перед абонентами ещё стояла проблема экономии трафика, то сегодня они не ограничивают ничем своё время в онлайне. Безлимитный интернет, включённый в основные тарифы, превратил смартфон в универсального партнёра, готового работать и развлекать круглые сутки. Благодаря этому за год трафик в сети четвёртого поколения в регионе вырос в три раза», — отметил директор «МегаФона» в Перми Пётр Козловский.

Напомним, что необычный светофор появился на пересечении улиц Ленина и Николая Островского. Его секции вмонтированы в тротуарную плитку. Это сделано для людей, которые зависят от своих смартфонов и постоянно смотрят на экран. Такой светофор в Перми пока один.

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