В 2018 году льготным проездом в Перми воспользовались более 13 млн раз

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Фото: Константин Долгановский

В минувшем году пермяки осуществили более 13,2 млн поездок по муниципальным проездным документам. Всего пассажирам выдали порядка 19 тыс. льготных проездных, из них 4,2 тыс. — школьных, 10 тыс. — студенческих, 4,7 тыс. — пенсионных.

Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, самыми востребованными стали проездные на 60 поездок. Так, школьники пополнили проездные на 60 поездок 40 тыс. раз, на 90 — 3,3 тыс. раз, на 120 — всего 146 раз. Студенты пополнили проездные на 60 поездок 118 тыс. раз, на 90 — 7,1 тыс. раз, на 120 — 370 раз. Пенсионные проездные были пополнены на 60 поездок 113,7 тыс. раз, на 90 — 8.8 тыс. раз, на 120 — 365 раз.

Сейчас к системе подключены автобусные маршруты №№1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 52, 54, 56, 58, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 75 и 80. Также с ними работают трамваи №№3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 и 13 и троллейбусы №№1, 5, 8, 10, 12 и 13.

Напомним, в прошлом году появилась возможность дополнительного пополнения проездных документов на 30, 60, 90 и 120 поездок. Также стало возможным заблокировать утерянный проездной документ, заполнив электронную форму обращения на сайте МКУ «Гортранс».