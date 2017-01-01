Теперь в пермских МФЦ можно подать заявку на техприсоединение к инженерным сетям

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Фото: Константин Долгановский

Подать заявление на подключение к сетям электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, а также заявку на подготовку и выдачу технических условий теперь можно в многофункциональных центрах «Мои документы». КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» заключил соглашения о взаимодействии с четырьмя ресурсоснабжающими организациями — «Новогор-Прикамье», «МРСК Урала», «Т Плюс» и «Газпром газораспределение Пермь». Информацию об этом приводит пресс-служба краевого правительства.

Пока воспользоваться этой возможностью могут только юридические лица и индивидуальные предприниматели. В любом филиале «Мои документы» независимо от местонахождения подключаемого объекта можно подать заявку на получение техусловий и заключение договора на технологическое присоединение объекта к инженерным сетям. Затем заявление передаётся в ресурсоснабжающую организацию, специалисты которой в установленные законом сроки должны принять решение и направить результат в многофункциональный центр.

«В декабре схема предоставления услуг была успешно опробована — в преддверии Нового года нашими сотрудниками приняты три заявки на подключение к сетям электро- и водоснабжения», — рассказал руководитель КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Леонид Громов.

Возможность получения услуг ресурсоснабжающих компаний через МФЦ станет хорошим подспорьем для пермских предпринимателей, считает замдиректора по развитию и реализации услуг филиала ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго» Юрий Белозерцев: «Наличие большого количества филиалов МФЦ, более длительный график приёма и работа в выходные дни позволяют заявителю подать заявку на технологическое присоединение и получить готовые документы в удобном для него месте и в удобное время».

Отметим, за один визит сотрудник многофункционального центра может принять документы на выдачу техусловий к сетям сразу всех ресурсоснабжаюбщих организаций Пермского края, избавив заявителя от необходимости обращения в разные инстанции.

Сеть МФЦ Пермского края включает в себя 53 филиала, 215 территориально обособленных структурных подразделений. Доля пермяков, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «единого окна», составляет 97,73%.