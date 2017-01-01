В конкурсе по отбору главы Осинского района участвуют четыре претендента Фаворит — действующий глава Яков Лузянин

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г. Оса

Фото: Валерий Заровнянных

Сегодня, 17 января, закончился срок подачи документов на участие в конкурсе по выбору главы Осинского района. Заявки направили депутат Осинской городской думы Максим Рожков, заместитель главы района по экономическому и территориальному развитию Андрей Фотин, бывший директор МУП «Водоканал-Оса» и мэр Осы, депутат Осинской гордумы Михаил Алатырев, а также действующий глава района Яков Лузянин.

Напомним, конкурс был объявлен повторно в середине декабря. Предыдущий конкурс был отменён, поскольку положение о проведении конкурса было опубликовано частично: только первая страница документа. Власти решили перестраховаться: администрация этого главы будет подписывать все решения по объединению, и в случае если возникнут юридические разногласия, эти решения автоматически становятся недействительными.

Участвовать в предыдущем конкурсе Лузянин не стал. Он заявил «Новому компаньону», что выполнил все наказы и намерен провести время с семьёй. Фаворитом считался депутат районной думы нефтяник Олег Катаев. Однако в этот раз он не стал подавать документы. По данным источников, Катаев не смог набрать необходимой поддержки среди депутатов.

Яков Лузянин объяснил решение выдвинуть свою кандидатуру на новый конкурс необходимостью завершить намеченные проекты и обеспечить переходный период во время преобразования Осы и Осинского района в единый муниципалитет — Осинский городской округ.

Яков Лузянин, глава Осинского района:

— Своей задачей вижу реализацию намеченных и уже запущенных планов и проектов, обозначенных руководством региона и губернатором Пермского края. И прежде всего, самый важный — обеспечить переходный период и стабильность во время преобразования Осы и Осинского района в Осинский городской округ. Не дожидаясь выборных процедур, мы запустили этот процесс и фактически реализуем его. Необходимо обеспечить преемственность и стабильное развитие территории. Я обладаю необходимым опытом и знаниями, почти шесть лет работаю главой района, до этого восемь лет был главой поселения, и намерен оправдать доверие, оказанное мне руководством региона. Считаю необходимым дальше работать на благо Осинского района и всего Пермского края, поэтому принял для себя такое решение.

Заседание конкурсной комиссии намечено на 31 января. Она должна выбрать на пост главы двух претендентов, которые будут представлены Земскому собранию на внеочередном заседании в начале февраля.