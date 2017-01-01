Из-за ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург автомобилистов отправили в объезд через Кунгур

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Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

Как сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю, сегодня на 86-м км автодороги Пермь — Екатеринбург произошло столкновение двух грузовых автомобилей. По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем «Мерседес», по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «КамАЗ». В результате ДТП пострадали три человека.

Движение на данном участке дороги перекрыто транспортными средствами, объездной путь осуществляется через город Кунгур. На месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства произошедшего.

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