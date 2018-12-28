Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 18 января
Революция пермских дорог. Трамвайные пути на улице Революции будут уложены по технологии, применяемой в столице.
Кусочек льда на счастье. Сегодня на пермской эспланаде завершается VI открытый конкурс «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж».
Питание детей — дело общее. В Перми проверили качество питания воспитанников детсада.
Ждите прибавки! С 1 января в Пермском крае началась индексация пенсий.
В Перми прошли конкурсные показы «Золотой маски». Экспертное жюри премии «Золотая маска» в качестве исключения посетило пермские театры.
В театр — на набережную. Пермяки смогут увидеть фотографии всемирно известных пермских фестивалей.
Окно в Европу. Мадрид, Лондон, Флоренция и Хельсинки в ожидании авангардных произведений из Перми.
Упал, да не пропал! Как ускорить после травм и взрослым, и детям?
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