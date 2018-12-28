Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 18 января

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Революция пермских дорог. Трамвайные пути на улице Революции будут уложены по технологии, применяемой в столице.

Кусочек льда на счастье. Сегодня на пермской эспланаде завершается VI открытый конкурс «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж».

Питание детей — дело общее. В Перми проверили качество питания воспитанников детсада.

Ждите прибавки! С 1 января в Пермском крае началась индексация пенсий.

В Перми прошли конкурсные показы «Золотой маски». Экспертное жюри премии «Золотая маска» в качестве исключения посетило пермские театры.

В театр — на набережную. Пермяки смогут увидеть фотографии всемирно известных пермских фестивалей.

Окно в Европу. Мадрид, Лондон, Флоренция и Хельсинки в ожидании авангардных произведений из Перми.

Упал, да не пропал! Как ускорить после травм и взрослым, и детям?

Газета «Пятница» выходит тиражом 120 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Уважаемые читатели! В Интернет-сети газету «Пятница» можно найти на сайте газетапятница.рф и в социальной сети «ВКонтакте».

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