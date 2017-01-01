В 2018 году в Перми сдали в эксплуатацию 49 домов

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Фото: Константин Долгановский

По информации аналитического агентства «КД-консалтинг», в прошлом году строительными компаниями в Перми сдано 49 многоквартирных домов — 9,4 тыс. квартир общей площадью 477 тыс. кв.м. Напомним, в 2017 году было сдано 473 тыс. кв.м. многоквартирного жилья (8,9 тыс. квартир).

Лидером стал Свердловский район, где застройщики сдали 10 многоквартирных домов и пять малоквартирных (общий объём жилья — 150,6 тыс. кв.м.). В Дзержинском районе сдано 11 домов (95,4 тыс. кв.м.), в Мотовилихинском — девять многоквартирных и два малоквартирных дома (66,5тыс. кв.м.).

Большинство нового жилья относится к сегменту эконом-класса — 331,5 тыс. кв.м. На долю «комфорт-класса» приходится 145 тыс. кв.м.