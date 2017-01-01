На территории Краснокамского округа ликвидируют 35 несанкционированных свалок

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На территории Краснокамского городского округа активизирована работа по ликвидации несанкционированных свалок. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края.

Сейчас под контролем органов местного самоуправления находится 35 точек скопления мусора. Все они занесены в схему санитарной очистки, которая охватывает 100% территории Краснокамского городского округа. На их ликвидацию направят порядка 2,6 млн руб. В 2018 году на эти же цели было заложено 1,1 млн руб.

В министерстве считают одним из важных аспектов этой работы активное участие жителей в процессе экологического оздоровления территории. В минувшем 2018 году в адрес краснокамской администрации поступило 65 обращений по содержанию территории, по результатам рассмотрения которых властями выдано 54 предписания, а также составлено 19 протоколов об административном правонарушении по факту несоблюдения правил обращения с отходами.

Всего на территории города Краснокамска определены 82 точки санкционированного сбора коммунальных отходов. В этих местах установлено 85 контейнеров и 59 бункеров-накопителей для сбора ТКО.

Александр Шицын, министр ЖКХ и благоустройства Пермского края:

— Ликвидация несанкционированных свалок — одно из основных направлений работы краевых и муниципальных органов власти на 2019 год. Ситуация в Краснокамске — яркий пример ответственного обращения властей и жителей к своей территории. Только совместными действиями удастся оздоровить отрасль и очистить регион от мусора в лесах и оврагах.

Напомним, с 1 января 2019 года обращение с ТКО стало отдельной коммунальной услугой. Полученные средства направляются на вывоз мусора и повышение качества услуги. Задачи по обращению с ТКО в Пермском крае возложены на регионального оператора — ПКГУП «Теплоэнерго». Оператор будет выставлять жителям края и юридическим лицам счета за вывоз мусора. Собранные платежи пойдут на оплату услуг перевозчиков (тем, кто забирает и вывозит мусор из контейнера) и полигонам, которые осуществляют хранение и утилизацию ТКО. Часть средств также пойдёт на ликвидацию несанкционированных свалок.