В 2019 году власти Перми собираются ликвидировать почти 23 тыс. кв.м. аварийного жилья

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Фото: Константин Долгановский

В 2018 году в Перми ликвидировано 23,8 тыс. кв.м. аварийного жилья, расселено 838 человек. На это потрачено в общей сложности 926,7 млн руб, сообщила начальник управления жилищных отношений администрации Перми Ирина Чирикова на заседании думского комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории.

По её словам, в планах на 2019 год ликвидация 22,7 тыс. кв.м. аварийного жилья. Расселению подлежат 827 человек. На это власти краевой столицы собираются потратить 1,15 млрд руб. В 2020 году — 27,3 тыс. кв.м. аварийного жилья (1004 человека), на что направят почти 1,4 млрд руб.

Кроме того, Чирикова сообщила, что на 1 января этого года на территории Перми аварийный фонд составляет 1,76% (746 аварийных домов, 509 — непригодных для проживания) от общего количества многоквартирных домов. По оценкам городской администрации на его ликвидацию требуется ориентировочно 20 млрд руб.

Всего в Перми насчитывается 6213 многоквартирных дома общей площадью 23,8 млн кв.м.