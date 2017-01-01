Экс-пиарщик «Роскосмоса» назначен заместителем полпреда Президента России в ПФО

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В среду, 16 января, известный российский тележурналист, специалист в области коммуникаций Игорь Буренков назначен заместителем полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Игорь Буренков окончил телеотделение факультета журналистики МГУ им. Ломоносова, трудился директором дирекции общественных связей ОАО «ОРТ», генеральным продюсером холдинга «Росбалт-Медиа». С 2009 года работал руководителем департамента корпоративных коммуникаций ГК «Роснанотех», в 2014—2016 годах — директором департамента корпоративных коммуникаций ГК «Роснанотех», с 2016-го по 2018-й занимал пост директора по комуникациям и исполнительного директора по коммуникациям ОАО «Объединённая ракетно-космическая корпорация».