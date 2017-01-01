Ольга Сапко трудоустроилась директором пермского лицея №4 Экс-чиновница на протяжении многих лет возглавляла управляющий совет учреждения

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Ольга Сапко

Фото: Константин Долгановский

Бывший заместитель министра территориального развития Пермского края Ольга Сапко трудоустроилась директором пермского лицея №4. Она приступила к своим обязанностям в понедельник, 14 января.

В беседе с «Новым компаньоном» Ольга Сапко сообщила, что давно хотела сменить сферу деятельности, считает, что может принести пользу в образовательной сфере, а также имеет необходимый управленческий опыт и компетенции для такой работы. С лицеем №4 её связывают давние отношения. На протяжении многих лет она возглавляла управляющий совет учреждения и хорошо знакома с коллективом лицея.

«Работы много, задачи стоят серьёзные. Главная — это удержать ту высокую планку качества, которую взял лицей, а также привнести в его работу современные информационные технологии и практики», — отметила Ольга Сапко.

Напомним, должность заместителя министра территориального развития Пермского края Ольга Сапко покинула по собственному желанию в конце 2017 года. Тогда она затруднилась ответить, в какой сфере далее намерена продолжить трудовую деятельность.