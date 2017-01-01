Директором манежа «Спартак» назначен экс-обмудсмен Прикамья

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Манеж «Спартак»

Директором муниципального автономного учреждения «Физкультурно-спортивный центр «Спартак» назначен Сергей Матвеев. Распоряжение об этом за подписью председателя городского комитета по физической культуре и спорту размещено на официальном сайте горадминистрации.

В начале 2000-х годов Матвеев работал уполномоченным по правам человека в Пермской области. Затем являлся председателем комиссии по вопросам помилования Пермской области.

Напомним, в декабре прошли торги по продаже спортивного манежа «Спартак». На конкурс поступила единственная заявка от департамента имущественных отношений. Имущество манежа было выкуплено за 160 млн руб.

Одним из основных условий конкурса было обязательство покупателя обеспечивать надлежащее содержание и использование имущества легкоатлетического манежа «Спартак» в соответствии с его целевым назначением как спортивно-физкультурного объекта. Манеж предназначен для проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований различного уровня. На земельный участок на улице Рабочей, 9 наложено целевое ограничение — здесь возможно только сохранение спортивного объекта.

По словам министра физической культуры и спорта Пермского края Владимира Епанова, манеж планируется сделать центром лёгкой атлетики. Но, как отметил министр, о сроках воплощения этой идеи говорить пока рано.