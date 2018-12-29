«Уровень менеджмента не соответствует высокому уровню этого театра» Вячеслав Торчинский объяснил, за что Пермский театр оперы и балета должен вернуть в краевую казну около 20 млн руб.

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Фото: Константин Долгановский

Подробно о результатах проверки Пермского театра оперы и балета Контрольно-счётной палатой и об её последствиях писал «Коммерсант-Прикамье» 11 января:

«Согласно выводам КСП, в 2016 году театр не достиг целевых показателей предоставления субсидии из краевого бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственной услуги «Показ спектаклей». Следовательно, средства субсидии в объёме, соответствующем не достигнутому показателю, подлежат возврату в бюджет Пермского края. По данным «Ъ-Прикамье», речь идёт о сумме около 20 млн руб.»

Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский в целом подтверждает эту информацию, однако делает несколько существенных уточнений. По словам Торчинского, речь идёт о невыполнении параметров госзадания по одному показателю — «Количество зрителей на оперных спектаклях на стационаре». Таких показателей в задании театра много: отдельно учитывается количество зрителей на операх на выезде, на балетах, на концертах и т. п. За проверочный период — 2016 год — госзадание по другим показателям было выполнено или перевыполнено, в целом театр задание перевыполнил. Тем не менее, поскольку один из показателей «отстал», КСП зафиксировала нарушение.

Вячеслав Торчинский пояснил ситуацию на примере, напоминающем известную репризу Аркадия Райкина: «Вот, предположим, мы заказываем пуговицы, крючки и петельки. Нам привозят заказ, а в нём крючков и петелек больше, чем заказывали, а пуговиц недостаёт. Что мы скажем? «Нет, товарищи, вы нам пуговицы предоставьте или деньги за них верните»…

При этом министр культуры уточняет, что у театра не было бы неприятностей, если бы своевременно была сделана корректировка госзадания. Корректировку можно производить по итогам каждого квартала, и если бы процедура была проведена вовремя, то нарушения уже не было бы. Почему не была сделана корректировка, Торчинскому неизвестно, ведь дело было при другом министре, Игоре Гладневе, и при предыдущем директоре театра — Галине Полушкиной.

По словам министра, театр уже получил все необходимые предписания. В ближайшее время должен быть составлен и представлен в КСП график погашения долга. Источник средств для погашения — доходы театра от коммерческой деятельности.

По мнению Торчинского, хотя речь идёт о периоде, когда в театре был другой директор, нынешний директор Андрей Борисов должен сделать выводы из ситуации. По мнению министра, уровень менеджмента театра не соответствует его высокому творческому уровню, его значению. Проблема с театральным менеджментом не является уникальной для Пермского театра оперы и балета, это проблема многих больших театров — специалистов мирового класса в этой сфере очень немного.

По информации, полученной из пресс-службы театра, в 2016 году, когда были обнаружены расхождения результатов работы с госзаданием, театр обратился в краевой минкульт с просьбой произвести необходимую корректировку. Судя по всему, минкульт запрос получил, но корректировку не произвёл. Причины этого ни театру, ни ныне действующим чиновникам не известны.

Комментарий Андрея Борисова получить не удалось, он был вне зоны доступа сотовой связи.