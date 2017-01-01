ДК «Телта» снесут до конца мая Власти объявили аукцион на расчистку площадки под строительство новой гостиницы

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 16 января, имущественное казначейство Пермского края объявило аукцион на выполнение работ по носу здания бывшего дворца культуры «Телта» на Окулова, 14. В техническом задании сказано, что победитель аукциона должен демонтировать здание в течение 75 дней после заключения контракта, и очистить территорию от строительного мусора.

Максимальная цена контракта составляет 13,5 млн руб. Деньги выделены из бюджета края «в связи с неудовлетворительным состоянием здания». Заявки принимаются до 31 января. Аукцион планируется провести 7 февраля.

Напомним, Дворец культуры телефонного завода Перми был открыт в декабре 1977 года. Общая площадь здания составляет 5,8 тыс. кв. м. Площадь земельного участка — 10,8 тыс. кв. м. В 2012 году была идея организовать там Дворец бракосочетаний. В 2013 году краевые власти передали ДК «Телта» Пермскому институту искусства и культуры. Там планировалось организовать учебные помещения. Но так как здание дворца было признано неприемлемым для организации учебного процесса, его было решено вернуть в краевую собственность.

Позднее площадка ДК рассматривалась как новое здание для Пермской художественной галереи, либо предлагалось здание ДК снести и построить на его месте новое, подходящее под требования культурного учреждения. Однако потом, Пермскую художественную галерею решили разместить на территории завода им. Шпагина, а ДК «Телта» снести и построить на этом месте отель.

Уже известно, что это будет один из международных брендов отельного бизнеса и предварительные договорённости уже достигнуты. В конце июля администрация Перми согласовала изменение зонирования, предложенное краевым министерством по управлению имуществом и земельным отношениям — с зоны Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения) на зону Ц-5 (зона оптовой торговли, открытых рынков). Помимо этого минимущеста предложило увеличить высотность разрешённого строительства на территории с 20 м., но «не более 52 м».