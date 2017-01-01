ДК «Телта» снесут до конца мая
Власти объявили аукцион на расчистку площадки под строительство новой гостиницы
Сегодня, 16 января, имущественное казначейство Пермского края объявило аукцион на выполнение работ по носу здания бывшего дворца культуры «Телта» на Окулова, 14. В техническом задании сказано, что победитель аукциона должен демонтировать здание в течение 75 дней после заключения контракта, и очистить территорию от строительного мусора.
Максимальная цена контракта составляет 13,5 млн руб. Деньги выделены из бюджета края «в связи с неудовлетворительным состоянием здания». Заявки принимаются до 31 января. Аукцион планируется провести 7 февраля.
Напомним, Дворец культуры телефонного завода Перми был открыт в декабре 1977 года. Общая площадь здания составляет 5,8 тыс. кв. м. Площадь земельного участка — 10,8 тыс. кв. м. В 2012 году была идея организовать там Дворец бракосочетаний. В 2013 году краевые власти передали ДК «Телта» Пермскому институту искусства и культуры. Там планировалось организовать учебные помещения. Но так как здание дворца было признано неприемлемым для организации учебного процесса, его было решено вернуть в краевую собственность.
Позднее площадка ДК рассматривалась как новое здание для Пермской художественной галереи, либо предлагалось здание ДК снести и построить на его месте новое, подходящее под требования культурного учреждения. Однако потом, Пермскую художественную галерею решили разместить на территории завода им. Шпагина, а ДК «Телта» снести и построить на этом месте отель.
Уже известно, что это будет один из международных брендов отельного бизнеса и предварительные договорённости уже достигнуты. В конце июля администрация Перми согласовала изменение зонирования, предложенное краевым министерством по управлению имуществом и земельным отношениям — с зоны Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения) на зону Ц-5 (зона оптовой торговли, открытых рынков). Помимо этого минимущеста предложило увеличить высотность разрешённого строительства на территории с 20 м., но «не более 52 м».