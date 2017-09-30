«ЭР-Телеком Холдинг» объявляет о присвоении рейтинга кредитоспособности

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Фото: пресс-служба компании

«Эксперт РА» присвоил национальному оператору информационно-коммуникационных услуг АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес», «ЭР-Телеком») рейтинг кредитоспособности по российской национальной шкале на уровне ruBBB+, с прогнозом «стабильный». Кредитный рейтинг присвоен компании впервые и является долгосрочным.

Ключевыми источниками информации, необходимыми для проведения соответствующего анализа и применения методологии, явились данные Банка России, АО «ЭР-Телеком Холдинг» и АО «Эксперт РА».

Позитивное влияние на рейтинг оказало повышение эффективности деятельности компании, а также увеличение рентабельности EBITDA. За период с 30.09.2017 г. по 30.09.2018 г. показатель EBITDA margin вырос с 28,7% до 32% по сравнению с периодом c 30.09.2016 г. по 30.09.2017 г., а рентабельность продаж по чистой прибыли увеличилась до 5,4% по сравнению с 2,1% за аналогичный период. Также агентство позитивно оценивает качество корпоративного управления и высокую информационную прозрачность компании.

«Мы благодарны коллегам из «Эксперт РА» за проделанную работу и очень рады, что теперь у нашей компании в дополнение к международному рейтингу есть и национальный. АО «ЭР-Телеком Холдинг» продолжает демонстрировать стремительное развитие, последовательно реализуя утверждённую стратегию роста и повышения операционной эффективности, — комментирует данное событие Леонид Сиротинин, финансовый директор АО «ЭР-Телеком Холдинг». — Независимая оценка национального рейтингового агентства является важным этапом в развитии, и я уверен, что этот факт окажет положительный эффект для оценки компании на локальных рынках».

Справка: ruBBB+ — умеренный уровень кредитоспособности/финансовой надёжности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в РФ, однако присутствует некоторая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры.



