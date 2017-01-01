Директор по развитию «Мегафона» на Урале Евгений Иванов рассказал о госзаказе на «цифру»

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Фото: пресс-служба компании

Более трети россиян считают, что за последние годы органы власти стали более открытыми (ВЦИОМ). 61% убеждены, что найти нужную информацию легче всего у местных властей, на 2-ом месте — региональное правительство. Для каждого пятого в госведомствах важно наличие онлайн-услуг и оперативность реагирования чиновников на запросы.

В 2018 году госучреждения Урала стали значительно чаще открывать горячие линии и call-центры. Связисты фиксируют: больницы, администрации, вузы, МФЦ, налоговые и другие службы для приема обращений граждан подключают интеллектуальные номера формата «8 800».

«Вызов на такой номер для звонящего всегда бесплатный из любой точки России. К примеру, недавно для горводоканала в Сургуте мы организовали виртуальный номер с префиксом «8 800», на который жители теперь могут круглосуточно напрямую передавать показания коммунальных приборов учета, раньше данные отправлялись через управляющие компании. Всего за год количество госведомств на Урале, которым мы настроили такие интеллектуальные телефонные номера, выросло более чем на треть в сравнении с прошлым годом», — рассказал директор по развитию бизнеса в государственном сегменте и специальным проектам «МегаФона» на Урале Евгений Иванов.

По данным аналитиков «МегаФона», общий объем звонков жителей Урала именно на «горячие» или многоканальные номера госучреждений с начала года увеличился на 40%. Чтобы управлять потоком телефонных обращений, переадресовывать их сразу в нужный отдел, ведомства внедряют и облачную телефонию. В этом году количество госзаказов к уральским связистам на организацию Виртуальных АТС выросло в 2 раза.

SMS вошли в число популярных средств общения с населением. Но теперь госструктуры всё чаще используют не массовую, а адресную SMS-рассылку.

Прежде чем отправить сообщение, связисты предложили госсектору учитывать пол, возраст, местоположение и даже интернет-интересы получателя. В этом году число госучреждений и компаний, которые отправили населению «умные» SMS, выросло на 56%.

Впрочем, традиционное мобильное информирование тоже никто не отменял. И здесь есть масса примеров. В рамках госконтракта для бригад скорой помощи можно организовать систему информирования о поступивших вызовах. Диспетчер регистрирует звонок жителей в специальной программе, зарегистрированная заявка через SMS-центр автоматически отправляется на планшеты бригадам скорой помощи. МФЦ во многих регионах по SMS информирует о готовности документов, а мировые судьи сообщают клиентам о дате заседания.

Чтобы автоматизировать рабочий процесс, обеспечить сбор данных без участия человека, все чаще в регионах формируют госзаказы на применение технологий «Интернета вещей».

«Удаленное управление устройствами, техникой, счетчиками и их мониторинг на расстоянии — один из самых быстрорастущих сегментов рынка b2g. В этом году спрос на SIM-карты для передачи данных и технологии интернета вещей в госсегменте увеличился в 5,5 раз. Число госучреждений, госпредприятий, которые используют IoT- решения «МегаФона» выросло в 4 раза. Наш приоритет — расширить сферу применения IoT, перейти от «умных» приборов и машин к комплексным smart- решениям в различных отраслях, «умным» городам и регионам», — отметил Евгений Иванов.

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