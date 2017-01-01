Территорию Пермской инфекционной больницы используют под шоссе Космонавтов

О планах по её переезду объявили более десяти лет назад


Дмитрий Енцов
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Пермская краевая инфекционная больница
Фото:  Yandex.ru

Территорию Пермской клинической инфекционной больницы №1, расположенной на ул. Пушкина, планируется использовать для реконструкции шоссе Космонавтов на участке от ул. Плеханова до ул. Куйбышева, а также для реконструкции площади перед Центральным рынком. Об этом 16 января заявил замглавы администрации Перми, начальник управления внешнего благоустройства Анатолий Дашкевич на заседании думского комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории.

При этом от депутатов поступило замечание, что для этих целей потребуется не вся территория больницы. Уточнить, как и под какие цели будут использовать оставшуюся часть освободившегося участка, Анатолий Дашкевич не смог. Не сделал это и присутствовавший на заседании первый замглавы администрации Перми Виктор Агеев.

Напомним, по плану властей, больница «переедет» в Кировский район по адресу ул. Калинина, 84а. Это должно произойти до 2021 года. Причина — неудовлетворительное состояние нынешних корпусов.

Дискуссию вызвало и предлагаемое место переезда. Дело в том, что городские власти намерены внести изменения в Генплан по территории на Калинина, которая пока что относится к лесопарковой зоне, но раньше принадлежала Министерству обороны. А именно: сменить зонирование сразу на четырёх участках площадью 39,1 га. При этом под будущую клинику предлагается отдать лишь один участок площадью 10 га (со сменой зонирования на общественно-деловую). А три других участка предлагают перенести в торгово-промышленную зону, хотя никаких обосновывающих документов в комиссию предоставлено не было.

В итоге депутаты попросили предоставить необходимую информацию, чтобы внести на рассмотрение гордумы.

Напомним, о переносе больницы было объявлено ещё в 2008 году. Но по первоначальному плану она должна была переехать в микрорайон Нагорный. В июне 2018 года было объявлено, что больница переедет в Кировский район, Общая площадь будущей инфекционной больницы составит 35—40 тыс. кв. м. Там предполагается строительство трёх корпусов на 300 мест.

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