Двух пермских застройщиков могут признать банкротами

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В Арбитражный суд Пермского края поступили заявления о признании банкротом двух строительных компании: ООО «АЛИАС» (Пермь) и ООО РСУ-6 (Чайковский).

Из материалов суда следует, что иск о банкротстве застройщика «АЛИАС» подало ООО «Пермская сетевая компания», которому общество задолжало свыше 5,5 млн руб. ПСК также обратилась в суд с требованием назначить временным управляющим общества «АЛИАС» члена ассоциации СРО «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих»Алексея Ковылёва. Рассмотрение дела назначено в Арбитражном суде Прмского края на 12 февраля.

В то же время признать банкротом строительную компанию РСУ-6 требует частное физическое лицо. В обоснование своих требований истец указывает, что у компании имеется не уплаченная свыше трёх месяцев задолженность в сумме, превышающей 330 тыс. руб. Данное исковое заявление было оставлено судом без движения, поскольку подано с нарушениями.

Напомним, ООО «АЛИАС» занималось строительством дома по адресу г. Пермь. ул Мира, 5а. Объект планировалось сдать в 2009 году, однако срок ввода в эксплуатацию неоднократно сдвигался. В результате застройщик был внесён администрацией города в чёрный список.

ООО «РСУ-6» возводило в Чайковском несколько жилых многоквартирных домов, сроки ввода в эксплуатацию также неоднократно сдвигались. В конце 2018 года застройщик сдал долгострой на ул. Камской, 9. Сейчас ООО ОСУ-6 ведёт строительство ещё одного проблемного дома — по адресу ул. Декабристов, 6.