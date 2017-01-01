Объём отгруженной «Азотом» продукции достиг рекордных 2 млн тонн по итогам 2018 года

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: пресс-служба предприятия

Впервые за всю историю филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» отгрузил рекордное количество сыпучей продукции, в том числе азотных удобрений. Этот показатель достиг 2 млн т по итогам 2018 года. Рекордные показатели стали результатом модернизации оборудования цеха погрузки продукции филиала.

Фото: пресс-служба предприятия

В 2018 году основное увеличение было достигнуто в цехах по производству гранулированной аммиачной селитры (№3А), водоустойчивой аммиачной селитры (№3), а также в цехе нитрит-нитратных солей. В цехе №3А с 60 т/ч до 100 т/ч была ускорена упаковка и погрузка на фасовочной установке фирмы Norsk Gidro (Норвегия). Этот показатель был достигнут благодаря увеличению диаметра разгрузочной точки и установке дополнительного оборудования для раздува мягких контейнеров, в которые упаковывается аммиачная селитра.

В цехе водоустойчивой аммиачной селитры (№3) на установке фасовки продукции в мягкие контейнеры смонтированы новые отсекающие пневмозатворы. Они повысили скорость упаковки, стабильность работы отделения цеха погрузки продукции и межремонтный пробег.

На участке по обслуживанию цеха нитрит-нитратных солей в 2018 году увеличен объём отгружаемой продукции в результате установки третьей точки загрузки паллетных вагонов. Там установлено специальное гидравлическое оборудование с поворотным механизмом, благодаря которому теперь фронтальный погрузчик может безопаснее и быстрее заезжать в крытый вагон.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Более 2 млн т сыпучей продукции отгружено за год. Это действительно для нас рекорд и хороший показатель, которого мы достигли впервые за всю историю филиала «Азот». Все подразделения завода трудились эффективно и качественно, выполняя производственные показатели. Большое внимание мы уделили также цеху погрузки продукции. В результате серьёзной работы по модернизации оборудования удалось повысить скорость и качество упаковки и погрузки удобрений.

Напомним, готовую сыпучую продукцию филиал «Азот» упаковывает в мешки объёмом 25 кг и 50 кг, в мягкие контейнеры объемом 500, 850 и 1000 кг, а также отгружает насыпью в вагоны. Далее отправляет её российским потребителям и почти в два десятка стран мира.

Источник — пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»