Стоимость реставрации колледжа им. Славянова выросла на 166 млн руб. В ЗС внесли проект поправок в перечень объектов капстроительства

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Пермский политехнический колледж им Н.Г. Славянова

Губернатор Пермского края Максим Решетников внёс в Заксобрание проект изменений в постановление краевого парламента от 16 августа 2018 года «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края». Депутаты рассмотрят поправки на пленарном заседании 24 января.

Согласно проекту, перечень объектов капитального строительства планируется дополнить четырьмя объектами, у которых сроки завершения строительства переносятся на 2019 год. Это оборудование лифтами двух жилых корпусов психоневрологического интерната в Красновишерске (стоимость 19,2 млн руб., сроки 2017—2019 годы), реконструкция инженерных сетей ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа им. Героя России Ф. Кузьмина» (119,5 млн руб., 2016—2019), строительство спортивной площадки ГБОУ ПК «Школа-интернат для детей с нарушений зрения» в Свердловском районе (11,7 млн руб., 2018—2019) и строительство в Чердыни пожарного депо на четыре выезда (59,5 млн руб., 2017—2019 годы).

Кроме того, власти Прикамья предложили внести изменения в характеристики шести объектов, которые уже есть в перечне.

Касательно детской поликлиники в Кудымкаре (сметная стоимость объекта 190,2 млн руб.) уточняются сроки строительства объекта с учётом планируемого завершения госэкспертизы проектно-сметной документации в 1-м квартале 2019 года. В результате срок начала строительства и ввода объекта в эксплуатацию будет 2018—2020 годы, а не 2018—2019 годы. Такая же ситуация с реконструкцией здания мастерских с кузницей под учебный центр по термической обработке и деформации металлов ГБПОУ «Лысьвенский политехнический колледж». Работы будут вестись только в 2019 году, а не 2018—2019 годах, как планировалось ранее.

После завершения проектных работ стоимость строительства городской клинической поликлиники в Перми снизилась с 570 млн до 567 млн руб. Также с учётом заключения в 2018 году договоров на технологическое присоединение городской клинической поликлиники и нового учебного корпуса КГАПОУ «Пермский авиационный техникум имени А. Д. Швецова» к сетям инженерно-технического обеспечения сроки строительства объектов «2019—2020 годы» нужно заменить на «2018—2020 годы».

Кроме этого, по результатам проектных работ удалось уточнить стоимость реставрации и приспособления для современного использования учебного корпуса ГБПОУ «Пермский политехнический колледж им Н. Г. Славянова» (не 338,5 млн, а 504 млн руб.), а также строительства учебно-производственных мастерских по строительным специальностям КГАПОУ «Пермский строительный колледж» (не 83,1 млн, а 129,5 млн руб.). Вдобавок, с учётом заключения в 2018 году договоров на технологическое присоединение корпуса Пермского политехнического колледжа к сетям инженерно-технического обеспечения, сроки строительства собираются заменить на 2018—2021 годы.