В «Теплоэнерго» определились с возчиком мусора по Кировскому и Дзержинскому районам Перми Пермское ООО «ТД «Экобэст» смогло получить контракт со второй попытки

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Игорь Катаев

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Пермского края ПКГУП «Теплоэнерго» опубликовал итоги последнего аукциона по выбору возчика ТКО — по лоту №9 (Дзержинский и Кировский районы Перми).

Начальная цена контракта составила 217,9 млн руб. На аукцион поступила одна заявка — от пермского ООО «Торговый Дом «Экобэст». В результате аукцион признали несостоявшимся, а заявку компании — соответствующей требованиям. Таким образом, с компанией заключат контракт по максимальной цене.

Напомним, итоги девяти аукционов конкурсная комиссия подвела ещё 3 декабря. Контракты подписали с пермскими ООО «ВМ-ТРАНС», ООО «ВМ-Сервис», ООО «АСТРОНГ», ООО «Экол», ООО «Чистый город — МК», индивидуальным предпринимателем из Перми, а также с ООО «ЭКОЛОГ-ГРУПП» из Соликамска, ООО «БОСФОР» из Березников и МУП «Горнозаводский комбинат благоустройства».

Ещё по двум лотам — №4 и №9 — победителя не выбрали, так как единственный участник торгов — пермское ООО «Пять континентов» — не представил копию действующей лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I—IV классов опасности. По информации «Нового компаньона», участник, который не сделал ни одного шага по лоту №9, направил жалобу в ФАС России. Якобы на площадке для проведения торгов произошёл технический сбой и компания — ООО «ТД «Экобэст» — не смогла нажать нужную кнопку, чтобы сделать шаг аукциона.

В середине декабря аукционы объявили заново. Позднее возчиком мусора по «Краснокамскому кусту» (лот №4) выбрали ООО «ТрансЭкоСервис». Итоги торгов по лоту №9 планировали подвести 14 января.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться