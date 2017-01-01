Пермь вошла в десятку российских городов с самым дорогим «метром» в новостройках

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Фото: Константин Долгановский

Аналитики портала недвижимости Domofond.ru рассчитали динамику цен на квартиры в новостройках. Исследование проводилось в 164 городах России.

Пермь вошла в десятку городов-миллионников с самыми высокими ценами за квадратный метр в таком жильё. По итогам 2018 года средняя цена квадратного метра в новостройках столицы Прикамья составила 51,4 тыс. руб. За год она выросла сразу на 10%.

На первом месте рейтинга ожидаемо оказалась Москва — там средняя стоимость метра составила 204 тыс. руб, поднявшись за год на 3%. Второе место у Санкт-Петербурга — 107 тыс. руб., рост 11%. Традиционный конкурент Перми, Екатеринбург, расположился на четвёртой строчке с показателем в 67,6, рост 4%.