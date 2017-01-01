С 1 марта вводится обязательное лицензирование автобусных перевозок

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

С 1 марта 2019 года будет запрещено осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автобусами без лицензии. Подробности новых правил приводит министерство транспорта Пермского края.

В соответствии с требованиями Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами» с 1 марта 2019 года не допускается осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автобусами без лицензии.

Под деятельностью, подлежащей лицензированию, подразумеваются: коммерческие перевозки автобусами (регулярные перевозки пассажиров автобусами, а также перевозки пассажиров автобусами по заказам); перевозки автобусами для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя (перемещение лиц, кроме водителя, находящихся в автобусе, без заключения договора перевозки и договора фрахтования).

Полномочия по лицензированию будет осуществлять Федеральная служба по надзору в сфере транспорта и её территориальные отделения.

Лицензирование деятельности осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и её территориальными органами. В Пермском крае это Управление государственного автодорожного надзора по Пермскому краю Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (УГАДН по Пермскому краю Ространснадзора).

Отметим, лицензированию не будут подлежать перевозки, выполняемые автобусами пожарной охраны, скорой медицинской помощи, полиции, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны, Вооруженных сил Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, а также перевозки, выполняемые автобусами без использования автомобильных дорог общего пользования.