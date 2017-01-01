В Перми выступят лучшие фигуристки России



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Фото: fsrussia.ru

Со 2 по 4 февраля в пермском СК им. Сухарева состоится Первенство России по фигурному катанию среди юниоров.

Планируется участие 90 спортсменов. В том числе, все победительницы недавнего «взрослого» чемпионата России. Напомним, победительницей национального чемпионата в декабре прошлого года в Саранске стала Анна Щербакова. Второе место заняла Александра Трусова, третье — Алёна Косторина.

В течение трёх дней первенства в столице Прикамья разыграют комплекты медалей в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду.