С февраля в Перми вырастет плата за содержание жилья

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

С февраля 2019 года в Перми на 14% вырастет плата за содержание жилья. Об этом на заседании комитета Пермской гордумы по экономическому развитию сообщил начальник департамента ЖКХ Александр Власов.

По его словам, плата не менялась с 2015 года. На рост тарифа повлияли индексация, повышение НДС, а также включение в тариф диагностических работ газового оборудования. В то же время из тарифа исключат плату за обращение с ТКО.

Мэрия ждёт утверждения постановления по тарифу до 15 февраля, отметил чиновник. При этом, по его словам, плата за январь будет прежней, а за февраль для жителей произойдёт перерасчёт.