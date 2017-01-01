Контейнеры для ТКО в частном секторе Перми установят в течение первого полугодия 2019 года

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Фото: Константин Долгановский

Власти оборудуют частный сектор Перми контейнерами для сбора мусора. Все работы завершат до начала лета. Об этом сегодня на заседании Пермской гордумы по экономическому развитию сообщил начальник департамента ЖКХ города Александр Власов.

По его словам, ранее не существовало успешной практики обязывать жителей частных секторов оплачивать вывоз отходов. При этом места для их сбора оборудованы далеко не везде.

Теперь же собственники индивидуального жилья будут обязаны платить за вывоз ТКО 71 руб. с человека. В свою очередь, РСТ установил предел по оплате — не более двух человек. То есть максимальная оплата будет составлять 142 руб., если в доме проживают три и более человека.

При этом организация мест накопления отходов лежит на органах местного самоуправления. И первые работы по их установкам начались.

Александр Власов, начальник департамента ЖКХ администрации Перми:

— Там, где совместно с жителями решено оставить прошлый способ вывоза отходов — кольцевой, он и останется. Там, где определились с ТОСами и местными органами власти об установке контейнеров, то появляются контейнерные баки.

По словам чиновника, оборудование площадок в частном секторе начнётся летом текущего года.

Напомним, в конце января — начале февраля жители Пермского края получат первые «платёжки» за вывоз твёрдых коммунальных отходов. Стоимость коммунальной услуги по вывозу мусора для квартиры в месяц составляет 3,3 руб. с 1 кв. м. Получается, что владельцам двухкомнатной квартиры в «хрущёвке» площадью 44 кв. м будут приходить квитанции на 149 руб.