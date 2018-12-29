Премьера фильма «Дау» с Курентзисом в главной роли состоится 24 января в Париже

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Кадр из фильма

Премьера фильма о великом советском физике Льве Ландау, которого сыграл художественный руководитель Пермского театра оперы и балета им. Чайковского Теодор Курентзис, пройдёт 24 января в Париже.

Показ масштабного байопика Ильи Хржановского будет продолжаться без остановки на протяжении 700 часов — с 24 января до 17 февраля. Сообщается, что просмотр полной версии фильма может занять 29 суток. Такие же показы планируют устроить в Лондоне и Берлине в апреле 2019 года. Также уже существует версия фильма длительностью 5,5 часа. В дальнейшем команда проекта планирует сделать прокатную версию длиной 3,5 часа.

Автором сценария о жизни Льва Ландау в период с 1935 по 1968 год выступил известный писатель Владимир Сорокин. Музыку к проекту писали Брайан Ино и Роберт Дель Ная из Massive Attack.

Многие из участников проекта — известные деятели науки, искусства, театра и кино. Среди них физики и математики Карло Ровелли, Дмитрий Каледин, Дэвид Гросс и Шинг Тунг Яу; дирижёр Теодор Курентзис; театральные режиссёры Питер Селларс, Ромео Кастеллуччи и Анатолий Васильев; художники Карстен Хеллер, Марина Абрамович, Борис Михайлов и Филипп Паррено; дизайнер Рей Кавакубо и многие другие.

Во французской версии героев дублировали Жерар Депардьё, Изабель Юппер, Изабель Аджани, Уиллем Дефо, Моника Белуччи, Фанни Ардан и другие актёры.

«DAU — это непрерывный эксперимент, эволюционирующий из биографического фильма о советском физике в масштабный проект, в котором приняли участие представители разных стран. Он объединил в себе элементы кино, театра, науки, психологии, архитектуры, изобразительного искусства и перформанса», — сообщили организаторы проекта.

Напомним, съёмки картины начались в Харькове ещё в 2008 году и проходили в течение трёх лет.

Будет ли прокат картины в России — пока неизвестно.