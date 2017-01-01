Власти Перми отказались от постоплаты парковок с помощью SMS

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Фото: Константин Долгановский

Власти Перми отказались от введения постоплаты платной парковки в центре города посредством смс. Об этом на заседании комитета гордумы по экономическому развитию сообщил начальник департамента дорог и транспорта Перми Роман Залесинсий.

Поручение о возможности постоплаты депутаты отправили в департамент в октябре прошлого года. Как заявил Залесинский, в результате обсуждения со специалистами этот способ может привезти к «ошибочным» операциям по перечислению средств. А это, в свою очередь, может вызвать негативную реакцию автомобилистов.

Роман Залесинский, начальник департамента дорог и транспорта администрации Перми:

— У нас есть возможность постоплаты через интернет-сайт платных парковок и через его мобильное приложение. Причём по статистике, второй вариант оказался самым популярным. Поэтому смысла вводить постоплату и по смс — не вижу.

Кроме того, он отчитался и о других октябрьских поручениях. Так, департамент исполнил поручение о необходимости яркого цветового выделения автомобилей, которые занимаются фотовидеофиксацией. Другое поручение — по поводу ограничения въезда во дворе рядом с местами платной парковки — пока находится в стадии обсуждения. Городские власти не пришли к единому мнению — каким именно способом ограничить въезды во дворы для «чужих» автомобилей, владельцы которых таким способом избегают платы за парковку.

В качестве универсального способа рассматривалась возможность оборудовать все дворы в центре шлагбаумами. Однако, как рассказали чиновники, далеко не все жители поддерживают эту идею.

Напомним, система создания Единого парковочного пространства на центральных улицах Перми была введена в 2016 году. По состоянию на конец лета 2018 года система внесения платежей обработала около 3,5 млн операций. Из них 2,8 млн — это оплата за парковку, остальные — прекращение и продление парковки, пополнение счёта в личном кабинете.