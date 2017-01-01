АО «ОДК-Стар» заплатит за сговор с участником торгов

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Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю совместно с Пермской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах выявило нарушение антимонопольного законодательства в действиях АО «ОДК-СТАР».

Компания проводила закупку на оказание услуг по профилактике, предупреждению и тушению пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций, техническому обслуживанию автоматических систем противопожарной защиты на объектах предприятия в 2017 года. Первоначально заявки подали шесть компаний, одна из которых (ООО «ТЦ СПЖ-01») принадлежала сотруднику АО «ОДК-СТАР».

По результатам промежуточной оценки критериев каждому предприятию, участвовавшему в закупке, насчитали рейтинг, согласно которому аффилированная АО «ОДК-СТАР» компания проигрывала торги. По этой причине, до подведения итогов торгов, на предприятии были проведены ряд совещаний между членами закупочной комиссии и сотрудником АО «ОДК-СТАР», являющимся владельцем ООО «ТЦ СПЖ-01».

В результате достигнутых договорённостей АО «ОДК-СТАР» отменило проводимую закупку, решив изменить техническое задание. К оформлению технической документации был привлечён сотрудник ООО «ТЦ СПЖ-01», одновременно работающий в АО «ОДК-СТАР». В дальнейшем победителем новой закупки признали ООО «ТЦ СПЖ-01».

В связи установлением факта координации со стороны АО «ОДК-СТАР» деятельности участника закупок, а также участия работников организатора торгов посредством аффилированного им лица — ООО «ТЦ СПЖ-01» — в закупочных процедурах, что привело либо могло привести к ограничению, устранению, недопущению конкуренции, Пермское УФАС России в 2018 году признало в действиях компании нарушение пунктов 1 и 4 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции.

Николай Хаснуллин, заместитель руководителя Пермского УФАС России:

— Указанные нарушения антимонопольного законодательства влекут за собой привлечение виновных лиц к административной ответственности в соответствии со статьёй 14.32 КоАП РФ. В связи с этим АО «ОДК-СТАР» назначен штраф в размере 1,8 млн руб., который должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу и зачислен в бюджет в полном объёме.